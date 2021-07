Het mag al een klein wonder genoemd worden dat Van der Poel na een koprol en harde landing weer op zijn fiets stapte. Hij oogde wat beduusd en leek pijn te hebben, maar een renner pakt als eerste zijn fiets, probeert zijn weg te vervolgen en denkt daarna pas na over de gevolgen.

Zo ook tijdens de Olympische Spelen, in de race die Van der Poel tot het hoogste en grootste doel had verklaard. Wat de gevolgen voor Van der Poel precies zijn, is op dit moment nog onzeker.

Wat wel duidelijk is: een medaille zat er vervolgens geen moment meer in, waarna hij in de voorlaatste ronde opgaf en zijn fiets parkeerde.

Opgave

Van der Poel stapte hinkend van zijn fiets en het kan niet anders of er is fysieke schade. Hij wees zittend op het gras naar zijn heup, waarmee wel duidelijk werd dat de valpartij beslissend is geweest. Milan Vader vocht ondertussen zijn eigen strijd voor een notering bij de eerste tien. Dat lukte.

Hoewel er terecht heel veel aandacht uitging naar Van der Poel mag niet onvermeld blijven dat de strijd aan de kop van het veld behoorlijk spannend was.

De Brit Pidcock - hij brak ruim een maand geleden nog zijn sleutelbeen - had vrijwel de hele race het initiatief, maar Mathias Flückiger liet Zwitserland ook nog lang dromen van olympische glorie. De Zwitser kwam uiteindelijk net tekort. Het brons ging via David Valero Serrano naar Spanje.

