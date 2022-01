Dakar 2022 | Dubbelzege voor elektrische Audi’s terwijl Loeb het weer beetje spannend maakt

Net als Carlos Sainz en Stéphane Peterhansel kende ook Ekström tegenslag in de eerste dagen van de rally, waardoor hij in Saoedi-Arabië geen serieuze rol speelt in het klassement, maar dat betekent niet dat je minder diep het gaspedaal intrapt.

Ekström was de snelste tijdens etappe acht, gevolgd door Peterhansel. Na het dagsucces voor Sainz boekte Audi met zijn elektrische aandrijflijn nu dus zelfs een dubbelzege. Dat mag als een groot succes worden beschouwd. Het concept is nog hartstikke nieuw en wordt de komende tijd verder geperfectioneerd.

Problemen voor Al-Attiyah

Het was op hun beurt een verre van perfecte dag voor klassementsleider Nasser Al-Attiyah en zijn grootste rivaal Sébastien Loeb. Al-Attiyah moest na een lekke band verder met alleen voorwielaandrijving, terwijl ook Loeb werd geplaagd door lekke band.

Het is maar goed dat Loeb erachter kwam dat een tweede lekke band groot tijdverlies zou opleveren en daarom deed hij het relatief rustig aan. Wat was er aan de hand? Zijn BRX verliest nog wel eens een reservewiel en het was opnieuw raak. Gelukkig voor Loeb kreeg hij voor dit vergrijp geen straftijd opgelegd.

Als gevolg van de diverse problemen links en rechts pakte Loeb zo’n zeven minuten terug op Al-Attiyah, al laat zich dat in het algemeen klassement nog niet echt voelen. De Qatarees staat nog altijd 38 minuten voor, maar weet na vandaag ook dat één schrikmomentje alles kan veranderen.

