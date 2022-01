Dakar 2022 | Al-Attiyah komt niet meer in de problemen en wint voor de vierde keer

Bijzonder genoeg stuitte iedereen wel op een probleem of meerdere kleine mankementen, maar wist Al-Attiyah dag na dag de schade beperkt te houden. De Audi’s waren al snel genoeg na het maken van navigatiefouten, terwijl Sébastien Loeb van alles probeerde, maar het gewoonweg niet wilde lukken.

Daardoor was de vervolmaking van het kwartet misschien niet Al-Attiyahs meest spectaculaire eindzege, maar wel weer gewoon eentje die in de boeken verdwijnt. Loeb eindigde op meer dan een halfuur. De derde plaats was weggelegd voor Yazeed Al Rajhi, die voor het eerst op het podium eindigde.

Snelle elektrische Audi's hebben toekomst

De laatste dagzege ging eens niet naar de Audi’s – wel naar Henk Lategan – en in het klassement speelden de elektrische auto’s van de Duitse fabrikant geen rol, maar de toekomst mag met vertrouwen tegemoet worden gezien. Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel en Mattias Ekström demonstreerden stuk voor stuk dat de snelheid er absoluut is, maar het tweede optreden in de woestijn mag iets robuuster - ook van de coureurs.

Bernhard ten Brinke werd met de zeventiende positie de best geklasseerde Nederlander. Ten Brinke zou eigenlijk niet eens van start gaan, maar werd last-minute opgeroepen vanwege coronagevallen en begon zonder ook maar één testkilometer aan een nieuw Dakar-avontuur.

