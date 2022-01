Dakar 2022 | Majestueuze Kamazzen bedwingen eens te meer de Saoedische woestijn

Inhalen was lastig vanwege al het opgeworpen stof, maar Sotnikov was ook gewoon nipt de snellere en blijft aan de leiding nu de editie van 2022 in de Saoedische woestijn zijn einde nadert. De Kamazzen kunnen tegen een stootje en lijken zich weinig zorgen te hoeven maken.

Een lekke band hier en daar, dat is het qua pechgevallen wel geweest. Dan hebben achtervolgers als Ales Loprais en Janus van Kasteren het toch echt een stukje zwaarder gehad. Het is zelfs de vraag of Loprais de rally kan vervolgen vanwege een kapotte stuurkolom.

Winst voor Van Kasteren

Hij stond nog altijd ergens in de woestijn terwijl de overige truckchauffeurs zich al hadden gemeld in het bivak. De pech van Loprais ten spijt zijn de beelden van etappe tien eens te meer adembenemend.

Van Kasteren schoof ondertussen op naar plek vijf overall.

