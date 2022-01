Die straf was hooguit een ongelukje bovenop een portie pech, want Petrucci is allang blij dat hij nog onderweg is tijdens de Dakar Rally en volop ervaring kan blijven opdoen. De Italiaan zette de derde dagtijd neer, al had hij daar niet heel veel aan omdat er een kwartier straftijd werd opgelegd.

Gelukkig maakte het uitdelen van straftijd weinig uit voor de dagwinst, al kreeg ook winnaar Joan Barreda een extra minuutje aan zijn broek. De Spanjaard werd door de jury betrapt op te hard rijden. Zelfs dat kon hem echter niet weerhouden van de overwinning.

Dakar 2022 | Onderlinge verschillen in top klassement bij motoren kleiner en kleiner

Algemeen klassement

Barreda won en teamgenoot Pablo Quintanilla werd tweede, terwijl concurrent Adrien van Beveren enkele minuten verspeelde door een navigatiefout en wat wegviel uit de top van het klassement.

Hoewel zijn naam nog niet is genoemd, blijft Sam Sunderland aan de leiding. Hij deed er vooralsnog drie minuten korter over, maar de rally is nog lang.

