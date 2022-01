Dakar 2022 | Winnaar Sunderland geeft de leiding bij de motoren niet meer uit handen

Sunderland behoorde constant tot de kopgroep, die pas in de laatste dagen van het avontuur door de Saoedische woestijn langzaam werd uitgedund. De GasGas-rijder bezorgde zijn fabrikant de eerste overwinning in de befaamde Rally en dat zorgde uiteraard voor grote vreugde in het bivak.

Het was in de laatste etappe voor Sunderland een kwestie van uit de problemen blijven. Zo gezegd, zo gedaan. Het is dan ook geen verrassing dat het dagsucces werd gevierd door Pablo Quintanilla, die als tweede eindigde. Matthias Walkner werd derde.

Tactisch steekspel

De druiven waren het zuurst voor Adrien van Beveren, die in de slotweek diverse keren de koppositie pakte maar ten onder ging in een tactisch steekspel. Diverse concurrenten leken het wel best te vinden dat Van Beveren als koploper begon aan de laatste écht uitdagende etappe, waarna hij zijn voorsprong als sneeuw voor de zon zag verdwijnen.

Het was al de tweede keer dat Van Beveren zich in de slotfase liet verrassen en zelfs buiten het podium viel. In tegenstelling tot 2018 reed hij de Dakar Rally nu gelukkig wel uit en hoefde hij niet zwaargewond per helikopter te worden afgevoerd.

