Wat: Rodelen

Waar: Yanqing Sliding Centre

Wanneer: Zaterdag 5 februari tot en met donderdag 10 februari

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse deelnemers: Geen

Wat is rodelen?

Rodelen staat ook wel bekend als de zustersport van skeleton, want de twee sporten zijn precies het tegenovergestelde van elkaar. Waar skeletonners met hun buik op de slee en hun hoofd naar voren liggen is het voor rodelaars precies andersom. Rodelaars liggen op hun rug met hun benen vooruit.

Rodelen Sports Explainer: Rodelen

Er is sprake van een vliegende start, vanuit het starthuis dat anderhalve meter hoger is gelegen. De deelnemer beweegt door armkracht maximaal drie keer zijn slee heen en weer om een aanvangssnelheid te ontwikkelen. Vaak wordt daarna met de armen nog wat ‘getijgerd’ voor een klein extraatje.

De sport kwam aan het licht halverwege de 19e eeuw in het Zwitserse plaatsje Davos, en maakte zijn olympisch debuut tijdens de Olympische Winterspelen van 1964 in Innsbruck.

Format

Het format bij het indiviudele event verschilt niet met dat van skeleton. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen kunnen 25 atleten zich kwalificeren voor het event. In totaal moeten de rodelaars bij het individuele event vier heats afleggen, verspreid over twee dagen, en degene met de gecombineerd snelste tijd wint.

Bij de 'Doubles' zijn de sleeën wat zwaarder en ligt er een rodelaar op een andere rodelaar. Bij dit onderdeel hebben de teams slechts twee runs in plaats van vier bij het individuele event, maar wij denken dat de rodelaar die onderop ligt dat meer dan genoeg vindt.

Bij de teamestafette leggen twee indivuele rodelaars en een dubbelpaar de baan af. De rodelaars moeten aan het einde van de baan de finish aantikken, het sein dat de volgende de baan mag afleggen. Het land met de gecombineerd snelste tijd pakt het goud. Dit onderdeel is te zien op de laatste dag (donderdag 10 februari) van het rodelevent.

De rodelaars bewegen zich voort op een slee van tussen de 23 en 27 kilo. Daarnaast dragen ze een aerodynamisch pak met een helm, handschoenen en schoenen. In tegenstelling tot skeleton is de slee bij rodelen gebaseerd op de vorm van het lichaam. Bij skeleton is de slee juist zo plat mogelijk om zo veel mogelijk snelheid te genereren. Ook mag de slee geen remmen hebben en mag de onderkant van de slee niet verwarmd worden, want dat geeft een voordeel.

Mannen moeten tenminste 90 kilo wegen, bij de vrouwen is dat 75 kilo.

Favorieten

In tegenstelling tot bij het skeleton, waarbij Kimberley Bos goeie kans heeft op olympisch eremetaal, vaardigt Nederland geen rodelaar af naar de Chinese hoofdstad of beter gezegd het National Sliding Centre in de regio Yanqing. De medailles bij deze sport zullen hoogstwaarschijnlijk verdeeld gaan worden in het Duitse kamp, het succesvolste land in de olympische geschiedenis van het rodelen.

Regels

Bij de vrouwen gaat alle aandacht uit naar Natalie Geisenberger, die bij de afgelopen twee Winterspelen in Sochi en Pyeongchang de gouden plak veroverde in het individuele event en de estafette. Omdat ze twaalf jaar geleden in Vancouver ook al een bronzen medaille won, kan ze bij een nieuwe olympische plak in Peking de legendarische rodelaar Armin Zöggeler evenaren. De Italiaan won tussen 1994 en 2014 zes olympische medailles.

Natalie Geisenberger tijdens een van haar heats bij de Spelen vier jaar geleden in Pyeongchang. Foto: Imago

Geisenbergers landgenoot Felix Loch heeft op Chinese bodem hetzelfde doel: voor de derde keer op het hoogste podium op de Spelen komen. De Duitser was al de snelste in Vancouver en Sotchi en leek in Pyeongchang op weg naar zijn derde olympische triomf, ware het niet dat Loch het in de vierde heat helemaal vergooide en zodoende buiten het podium eindigde.

Felix Loch na zijn vierde heat tijdens de Spelen in Pyeongchang, waarbij hij na een fout buiten het podium zou komen. Foto: Getty Images

Testongeluk

Tijdens voorbereidingswedstrijden op de Spelen mochten de atleten de baan voor het eerst onder handen nemen en dat liep niet helemaal vlekkeloos. Tijdens een van de oefenrondjes klapte de Poolse rodelaar Mateusz Sochowicz vol tegen een doorgang die open had moeten staan tijdens de training. De Pool brak zijn knieschijf en zijn rechterbeen, maar kan wonderwel waarschijnlijk 'gewoon' deelnemen aan de Spelen die over een maand beginnen.

Agenda

5 februari: Individuele heat 1 & 2 (mannen)

6 februari: Individuele heat 3 & 4 (mannen)

7 februari: Individuele heat 1 & 2 (vrouwen)

8 februari: Individuele heat 3 & 4 (vrouwen)

9 februari: Dubbels heat 1 & 2

10 februari: Teamestafette

Waar kijk je?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kunt u ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.