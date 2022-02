Rodelen

Beijing 2022 | Explainer - hoe werkt rodelen?

Tijdens Beijing 2022 staat rodelen natuurlijk ook weer op het programma, een sport die altijd garant staat voor spektakel. Rodelen staat ook wel bekend als de zustersport van skeleton, want de twee sporten zijn precies het tegenovergestelde van elkaar. In deze explainer leggen we je precies uit hoe deze fascinerende sport in elkaar steekt.

