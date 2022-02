Ploegenachtervolging

Tijdens de ploegenachtervolging ging het mis. De Japanse ploeg lag na een spannende strijd met het sterke Canada in de finale op koers voor goud.

Tot en met de laatste bocht dus, die fataal uitpakte voor de gedeelde gouden droom. De kampioene van de Spelen in Pyeongchang 2018 kon zichzelf niet langer balanceren en vloog uit de baan.

Beijing 2022

Massasprint

Het onfortuinlijke lot sloeg tijdens de massastart weer toe. In dezelfde bocht, opnieuw in zeer kansrijke positie, ging het weer mis voor de arme Takagi. Nadat ze in de barrières terecht was gekomen, klom ze er met enige moeite uit. Bizar genoeg was het in de halve finale ook al fout gegaan...

Takagi raapte zichzelf bij elkaar en besloot alsnog haar Olympische Spelen af te ronden door tenminste te finishen. Maar het zal niet het einde zijn waar zij op had gehoopt...

