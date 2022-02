Beijing 2022

De 35-jarige Kramer won op iedere Spelen waaraan hij deelname een medaille, met uitzondering van zijn laatste Spelen in Peking. In 2010, 2014 en 2018 won hij achtereenvolgens goud op de vijf kilometer.

Dochter Kae

Toen Kramer maandag terugkeerde in Nederland ontving hij een mooie verrassing. Zijn dochter Kae had samen met moeder Naomi van As een gouden medaille geknutseld waarop 'papa 1' stond. Een foto van dit mooie cadeau deelde hij op instagram.

