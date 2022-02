Beijing 2022

Het Duitse team werd het eerst getroffen door de diskwalificatie. Bij de landenwedstrijd komen twee vrouwen en twee mannen uit een land in actie en iedereen springt twee keer. Deze scores worden vervolgens bij elkaar opgeteld en vormen de totaalscore. Het lukte de Duitsers niet om de weggestreepte sprong van Katharina Althaus goed te maken en dus eindigde het land dat de afgelopen vier keer wereldkampioen werd op de negende plaats. Daarmee viel het net buiten de boot voor de finale.

In de finale werden Japan, Oostenrijk en Noorwegen ook nog eens gediskwalificeerd en dat leidde tot woede, tranen en onbegrip. Sara Takanashi was het eerste slachtoffer en verliet huilend de arena. Daarna moesten ook Daniele Iraschko-Stolz en Anna Odine eraan geloven. De drie landen slaagden er daardoor niet in het podium te halen, terwijl ze allemaal tot de favorieten waren gerekend.

Uiteraard waren er ook landen die profiteerden van de chaos. Slovenië won het goud en blijft dus grote successen boeken deze Olympische Spelen bij het schansspringen. Eerder won Ursa Bogataj al goud op de individuele wedstrijd normale heuvel. Rusland pakte het zilver en Canada maakte het podium verrassend compleet.

Pakken voldoen niet aan de eisen

De problemen zaten dit keer vooral in de pakken van de springers. Deze moeten een bepaalde hoeveelheid lucht doorlaten. Veel landen zoeken de grenzen op, om zo een voordeel te verkrijgen boven andere landen. Helaas voor Duitsland is het dit keer iets over de grens heen gegaan bij het pak van Katharina Althaus, al zijn ze het daar zelf niet helemaal mee eens.

Bondscoach Stefan Hornacher noemt de situatie een poppenkast. Volgens hem droegen de springers dezelfde pakken als tijdens de individuele wedstrijd. Het is niet voor het eerst dit jaar dat er onrust is rond materiaaleisen. Al het hele jaar is er onduidelijkheid nadat het rechtlijnige Duitse hoofd van de controle Sepp Gratzer vervangen werd door de Fin Mika Jukkara. Volgens veel insiders is deze Fin een stuk wisselvalliger, waardoor er grote onduidelijkheid heerst en er sprake zou zijn van willekeur.

De Finse ploeg was juist blij met de gang van zaken. Assistent-coach Frederic Zoz zegt al sinds 2010 discussies te hebben met de FIS over dit onderwerp. Volgens hem is het zover gekomen omdat de FIS het lang toegestaan heeft. Volgens hem worden nu eindelijk de grote landen op de vingers getikt, waardoor ook de kleinere landen kans maken.

