Beijing 2022

De Oostenrijkse zijn de nieuwe olympisch kampioenen. Zij sprongen in de acht pogingen niet onder een score van 110 punten. Fettner, die als laatste sprong, mocht niet onder een score van 111 springen en dan zou Oostenrijk winnen. Hij liet een score van 119 noteren en kon na het zien van de score met zijn teamgenoten vieren dat ze de gouden plak hadden gewonnen.

Sloveens zilver

De zilveren medaille was voor het Sloveense team. De Slovenen sprongen in de acht sprongen niet onder 106. Deze regelmaat aan punten betekende een zilveren medaille voor Slovenië, want de Oostenrijkers kwamen dus niet onder de 110. Dit was de eerste medaille voor Slovenië in de landenwedstrijd sinds de Spelen van Salt Lake City 2002. Toen was het brons.

Net genoeg voor een bronzen plak

Wereldkampioen Duitsland scoorde net genoeg punten voor de bronzen plak. De Duitsers stonden na de eerste ronde op plek zeven, maar wisten onder andere door de sprong van Markus Eisenbichler op te klimmen en het brons te pakken. De sprong van Eisenbichler was goed voor 137,5 punten.

De Duitsers deden net genoeg, want op 0,8 punten stond oud-olympisch kampioen Noorwegen. De laatste sprong van de kersverse olympisch kampioen Marius Lindvik bleek net niet genoeg voor de derde plaats en dus moesten de Noren genoegen nemen met de vierde plek.

Japan redt het niet

Olympisch kampioen kleine schans en zilveren medaillewinnaar grote schans, Ryoyu Kobayashi, kon het team van Japan niet aan een medaille helpen. Scores van 126,0 en 132,6 waren niet genoeg voor een plek bij de beste drie.

