Of Kramer die favorietenrol kan waarmaken, is plotseling hoogst onzeker geworden. De Oostenrijkse met Nederlandse roots testte positief op corona en wordt over een kleine week al geacht tijdens Beijing 2022 van de schans te springen tijdens de individuele wedstrijd.

Dat wordt krap, heel erg krap. Kramer is de leidster in de Wereldbeker en won recent ook nog de vrouwelijke tegenhanger van de Vierschansentournee. Ook won ze zaterdag nog de wedstrijd in Willingen, waarmee ze haar status van favoriet onderstreepte.

Deelname blijft doel

Als gevolg van de positieve test van Kramer, die vrijdag ook nog meedeed aan de landenwedstrijd, slaat de gehele Oostenrijkse equipe de wedstrijden over vandaag in Willingen. De schrik is groot, want wat als er behalve Kramer de komende dagen meer springers positief worden getest?

Dan heeft dit nogal wat gevolgen voor de Oostenrijkse ambities. De teamleiding houdt hoop dat het lukt om Kramer – die momenteel geen symptomen heeft – op tijd in China te krijgen, maar dan moet ze wel zo snel mogelijk negatief testen omdat anders geen toegang tot Peking kan worden verkregen.

