Wat: Schermen

Waar: Makuhari Messe Hall B

Wanneer: Zaterdag 24 juli - zondag 1 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse deelnemers: Bas Verwijlen (degen)

Hoe werkt schermen?

Een wedstrijd schermen gaat om het scoren van punten. De schermer die als eerste vijftien punten heeft, wint de wedstrijd. Met de degen, het wapen waarmee een schermer schermt, mag op het hele lichaam van de tegenstander punten worden gescoord, ook het masker telt. Een treffer is één punt waard. Een partij duurt maximaal drie keer drie minuten. Bij een gelijkspel gaan de schermers de verlenging in, en degene die dan als eerste een punt scoort (golden score) wint.

Wie doen er mee voor Nederland?

Voor de Nederlandse equipe reist alleen Bas Verwijlen af naar Tokio. Het is niet de eerste keer dat Verwijlen afreist naar de Olympische Spelen, want de 37-jarige Ossenaar was er ook al bij in Peking (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). In China bereikte de schermer zijn beste olympische resultaat, toen hij achtste werd. Naast de Spelen behaalde Verwijlen een zilveren medaille op het EK en WK van 2011. Hij won in februari 2020 ook de wereldbekerwedstrijd in Richmond, Canada. Op weg naar goud versloeg de Nederlander onder anderen de regerend olympisch kampioen bij de degen, de Koreaan Sangyoung Park.

Bas Verwijlen (links) tijdens zijn gold medal match bij de wereldbekerwedstrijd in Richmond Foto: Getty Images

Verschillende onderdelen

Tijdens de Spelen strijden de atleten in drie verschillende onderdelen: Floret, degen en sabel. Hieronder leggen Degen uit, het onderdeel waarin Verwijlen meedoet. Ga voor een uitgebreide uitleg over de andere twee onderdelen naar www.schermsport.nl

Degen

De moderne degen leunt het dichtst tegen het klassieke duelwapen aan. Geldige treffers kunnen enkel toegebracht worden met de punt. Het geldige trefvlak beslaat het hele lichaam. Schermen met degen kenmerkt zich door de afwezigheid van het recht van aanval. Aanval en verdediging hebben een even belangrijke rol. Voor snelheid is eveneens een belangrijke rol weggelegd omdat een verdedigende schermer ook voor een directe aanval kan kiezen. Door de afwezigheid van recht van aanval is de afstand tussen de schermers op degen vaak kleiner dan bij de andere twee wapens.

Programma

Bas Verwijlen komt op zondag 25 juli in actie op het degen. Op onze website kun je het gehele schema van het schermen tijdens de Olympische Spelen nog eens rustig nalezen.

