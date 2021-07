Niet alleen de roze mondmaskers vielen op, maar zeker ook dat Hadzic juist het reguliere zwarte exemplaar op had. Hij is er inmiddels wel aan gewend. De afgelopen periode heeft hij zich geen moment onderdeel van het team gevoeld. Hij moest apart van zijn teamgenoten naar Tokio reizen en verblijft daar in een ander hotel, afgezonderd van het olympische dorp.

Beschuldigingen

Zijn teamgenoten Jake Hoyle, Curtis McDowald and Yeisser Ramirez hadden Hadzic er dan ook liever niet bij gehad. Dit heeft alles te maken met de beschuldigingen van aanranding tegen Hadzic. De 29-jarige schermer ontkent de aantijgingen en ging met succes in beroep tegen een schorsing die hem uit het Amerikaanse team weerde.

Het bracht zijn teamgenoten en de Amerikaanse schermbond in verlegenheid. Hoyle, McDowald en Ramirez spraken openlijk hun bezorgdheid uit over de veiligheid van vrouwelijke atleten tijdens de Olympische Spelen. Ook lieten zij weten dat de aanwezigheid van Hadzic een negatieve invloed zou hebben op hun emotionele en mentale capaciteiten om zich voor te bereiden en te presteren.

De schermbond kwam daarom in actie. Zij zonderden Hadzic af van zijn teamgenoten en zorgden ervoor dat hij in zijn voorbereiding niet kon trainen met vrouwelijke schermers. Hoyle, McDowald en Ramirez deden daar vrijdag nog een schepje bovenop door zich te presenteren met een roze mondkapje. Hiermee vroegen zij aandacht voor de slachtoffers van seksueel misbruik, maar zeker ook uit protest tegen de aanwezigheid van Hadzic.

Snel uitgespeeld

Overigens was het Amerikaanse team snel uitgespeeld. Zij verloren vrijdag met 39-45 van Japan en eindigden tijdens de landenwedstrijd als negende.

WAAR KIJK JE?

