De dag begon nog met een valse start voor Van Duijn. Na haar eerste sprong vond ze zichzelf terug op een 22e plaats. Virtueel greep ze daarmee naast een plek in de halve finales, maar in het vervolg van de sessie verbeterde ze zich beduidend. Wil de 28-jarige Eindhovense zich plaatsen voor de finale dan moet ze morgen bij de eerste twaalf springen.

Yuxi Chen bombardeerde zich met drie geweldige sprongen tot de grote favoriet voor het goud. Het grootste gevaar voor Chen komt uit eigen land, al eindigde ook haar landgenote Hongchan Quan op een straatlengte achterstand.

