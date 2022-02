Beijing 2022

"Twee keer goud, zilver en brons. Dat is best wel bijzonder. Maar op dit moment ben ik vooral teleurgesteld", sprak Schulting met de tranen in haar ogen.

"Ik voelde me zo sterk deze finale en was ook in de ritten daarvoor zo rustig en kalm gebleven", vervolgde de nummer drie van de 1500 meter. "Ik had echt het gevoel dat ik goud kon pakken. Ik baal ervan dat het niet is gelukt."

“Mijn gouden medaille op de 1000m en het goud met de meiden op de relay. Daar ben ik echt heel trots op.“

“Omdat ik mij heb ontwikkeld op de 1000m en de druk was enorm hoog. En de relay was het eerste goud ooit voor op dit onderdeel voor ons kleine land. Normaal gingen deze medailles altijd naar de Aziatische landen, dus daar ben ik heel trots op.”

