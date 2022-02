In eerste instantie was Schulting niet blij met brons. De grootste Nederlandse shorttracktroef verspeelde al snel energie door in de achtervolging te gaan op de Chinese Yutong Han en kreeg iets later een kwakje waardoor ze de aansluiting verloor met Choi.



Uiteindelijk vocht Schulting zich terug tot de derde plaats en het scheelde maar weinig of ze had het zilver weggesnoept voor de neus van Fontana, de Italiaanse winnares van de 500 meter. De Nederlandse had het gevoel dat er meer in had gezeten en stond na afloop geëmotioneerd de pers te woord.

Beijing 2022 | "Best bijzonder, maar op dit moment vooral teleurgesteld" - Schulting na derde plaats

Ad

Dansje

Beijing 2022 Beijing 2022 | Wat betekent Peking voor de toekomst van het Nederlandse shorttrack? 10 UUR GELEDEN

Een dag later stond Schulting een stuk vrolijker op het podium van Medal Plaza en maakte ze met het brons om haar nek zelfs een klein dansje. Wellicht was inmiddels het besef gekomen wat ze deze Spelen heeft gepresteerd.

Ze prolongeerde haar titel op de 1000 meter, won ook goud in de team relay en pakte naast het brons op de 1500 meter ook zilver op de 500 meter.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Goud op de relay heeft mij vertrouwen gegeven" - Xandra Velzeboer na vijfde plaats EEN DAG GELEDEN