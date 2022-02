Shorttrack

Beijing 2022 | De arm van Schulting… ontsnapte winnares 1000 meter aan een penalty?

Het wachten op de bevestiging van de uitslag van de 1000 meter was best spannend. Na de eerste euforie wilde Suzanne Schulting toch graag zeker weten of ze als winnares van het goud in de geschiedenisboeken verdwijnt. De opluchting was dan ook groot toen de bevestiging volgde. Dat had alles te maken met een uitgestoken arm bij de finish. Melle van ’t Wout snapt de korte twijfel bij Schulting wel.

00:01:47, 2 uur geleden