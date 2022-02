Het relayteam plaatste zich eenvoudig voor de eindstrijd. In de halve finale gingen de Italianen onderuit en kon alleen China de Nederlanders volgen. Canada en Zuid-Korea kwalificeerden zich vanuit de andere halve finale.

Beijing 2022 | Prachtige blijdschap bij relaydames na gouden race

Oppermachtig

Ook in de eindstrijd was Nederland oppermachtig. Poutsma nam direct na de start de leiding met als doel om deze niet meer af te willen geven.

Tien rondjes voor het einde kwam China even langszij, maar dankzij een heel overtuigende inhaalactie van Velzeboer had het team van Jeroen Otter snel weer de leiding terug.

Sterker nog, Velzeboer sloeg een groot gat waardoor de andere landen alleen nog maar streden voor de ereplaatsen. Schulting reed voor Nederland het beslissende rondje.

Beijing 2022 | “Dit was ons doel, het is gelukt” - Shorttrackdames trots na winnen olympisch goud

Topfavoriet

Nederland was de topfavoriet voor de finale. Vier jaar geleden liep het team nog de eindstrijd mis, maar won het wel de B-finale. Dit bleek uiteindelijk genoeg voor brons, omdat Canada en China een penalty kregen in de A-finale. Het goud ging naar Zuid-Korea, het zilver naar Italië. De Italiaanse vrouwen wonnen eerder op de zondag in Peking de B-finale.

