Beijing 2022

Voor Itzhak de Laat waren de druiven al vroeg zuur. De Nederlander gleed met een Kazachstaanse collega in de kwartfinale de boarding in, zonder dat hij daar veel aan kon doen. De Laat lag op dat moment niet op een plek die recht gaf op de volgende ronde en dus zat zijn 1000 meter erop.

Sven Roes schopte het wel tot de halve finale, maar kwam simpelweg snelheid tekort om het de wereldtoppers moeilijk te maken. De jongeling ging echter zonder al te hoge verwachtingen naar Peking en een plek in de B-finale is mooi meegenomen voor Roes.

Voor Sjinkie Knegt was de 1500 meter zijn beste kans op een medaille. In zijn halve finale waren topfavorieten Hwang en Elistratov helaas duidelijk sneller en dus moest Knegt een wanhoopspoging doen. Hij plaatste een gewaagde inhaalmanoeuvre, maar het was duidelijk dat de snelheid er niet was. Knegt eindigde derde en ontving bovendien opnieuw een penalty. het zat er simpelweg niet in voor de Nederlander en dus wint hij opnieuw geen gouden medaille. Zijn laatste kans ligt bij de relay die op 11 en 16 februari wordt verreden.

De 1500 meter werd uiteindelijk gewonnen door de Zuid-Koreaan Daeheon Hwang. Steven Dubois pakte namens Canada verrassend zilver en de Rus Semen Elistratov won het bronzen medaille.

Dames relay naar finale

De Nederlandse dames kenden wel een succesvolle dag. Op de 300 meter relay overleefden Nederland de halve finale zonder grote problemen. De koppositie werd vanaf het eerste moment gegrepen en niet uit handen gegeven. Nederland is favoriet voor goud op dit onderdeel, maar het is nog even wachten tot de finale geschaatst wordt. Deze staat op zondag 13 februari op het programma. In de finale neemt Nederland het op tegen China, Zuid-Korea en Canada.

