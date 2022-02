Beijing 2022 | Waanzinnige start Suzanne Schulting: met wereldrecord in de kwartfinale

Na de start nam Schulting direct de leiding om Velzeboer vervolgens de kans te geven om de kop over te nemen. Schulting wachtte echter niet lang en nam al snel het initiatief weer over om aan kop een toptijd te realiseren. In haar slipstream werd Velzeboer knap tweede.



Het oude wereldrecord stond al bijna tien jaar op naam van de Zuid-Koreaanse Shim Suk-hee. Met haar sterke prestatie bevestigde Schulting haar status als topfavoriet op deze afstand. Later vandaag staan de halve finales en finale op het programma.

