Shorttrack

Beijing 2022 | "Sjinkie leer het nou een keer" - Commentatrice Aardoom na penalty Knegt

Avalon Aardoom snapt niet dat Sjinkie Knegt elke keer weer tegen een penalty aanloopt. De Eurosport-commentatrice was bijzonder kritisch op de Nederlandse shorttracker nadat hij was uitgeschakeld in de halve finale van de 1500 meter.

00:00:48, 4 uur geleden