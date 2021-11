Zoals de naam al verklapt, onderscheidt het shorttrack zich van het langebaanschaatsen door de lengte van de te rijden rondes. Waar de langebaanschaatsers elke keer 400m moeten afleggen, telt een rondje in het shorttrack slechts iets meer dan 110 meter.

Bovendien moeten de langebaanschaatsers per ronde één binnen- en één buitenbocht rijden en snijden de shorttrackers juist elke bocht zo scherp mogelijk aan in die zo kenmerkende stijl, waarbij de rijders in de bocht hangen met soms zelfs een handje op het ijs.

Behalve de lengte van de baan en de techniek verschilt ook het gebruikte materiaal. Bij shorttrack geen klapschaats voor lange halen, maar schaatsen die zo gemaakt zijn dat de schaatsers zo goed mogelijk de scherp aangesneden bochten kunnen houden. Met dit doel in gedachten staan de ijzers ietsje schuin onder de schoen en zit er een lichte kromming in.

Nederlands succes

Een ander verschil tussen de twee onderdelen is het succes dat de Nederlandse equipe erin wist te behalen op de Olympische Spelen. Waar op de langebaan al sinds mensenheugenis grote aantallen medailles bij elkaar worden gereden, bleef eremetaal in het shorttrack lange tijd uit. Pas in Sochi was de bronzen plak die Sjinkie Knegt won de eerste Nederlandse shorttrack-medaille. Vier jaar later volgde het eerste goud. De destijds nog maar 20-jarige Suzanne Schulting won verrassend de 1000 meter in Pyeongchang.

Voor de eerste keer in de geschiedenis mag Nederland voor elk shorttrack-onderdeel op de Olympische Spelen drie rijders afvaardigen. Doordat Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Jens van ’t Wout zich alle drie kwalificeerden voor de halve finales van de Wereldbeker in Dordrecht, mogen nu ook drie Nederlandse heren meedingen naar medailles op de schaatsmijl. Dit was de laatste afstand waarop Nederland nog niet zeker was van het maximum aantal deelnemers.

Schulting koningin van de Spelen?

Schulting zou deze winter in Peking wel eens de koningin van de Spelen kunnen worden. Dat is ook iets waar de voorspellers van Gracenote vanuit gaan. Zij noemen Schulting één van de atleten om komende februari in China rekening mee te houden. De Groningse bewees dit seizoen dan ook al keer op keer in bloedvorm te steken. Tijdens de WK eerder dit jaar In Dordrecht won ze alle afstanden en daarmee vanzelfsprekend ook het eindklassement.

Onlangs deed ze dit kunstje nog eens dunnetjes over tijdens de Wereldbeker-wedstrijden in Debrecen, maar zij is niet de enige vrouwelijke kanshebber in de Nederlandse shorttrack-selectie. Naast Schulting kan bondscoach Jeroen Otter bij de dames namelijk kiezen uit een groot aantal andere outsiders voor medailles: Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven, Rianne de Vries, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer. Aangezien er maar vijf Nederlandse dames (datzelfde geldt voor de heren) afgevaardigd mogen worden, zal er nog een van deze rijdsters afvallen.

Concurrentie

Op de 500 meter lijkt de concurrentie voor Schulting en co het hevigst. Zowel de Poolse Natalia Maliszewska en de Italiaanse Arianna Fontana snoepten haar op deze afstand al zeges af tijdens de Wereldbeker-wedstrijden.

Onduidelijker is hoe de Zuid-Koreaanse titelpretendenten Lee Yu-bin en Choi Min-jeong er op dit moment voorstaan. Uit Canadese hoek valt dan weer het nodige te verwachten van Courtney Sarault en Kim Boutin, terwijl de Amerikaanse hoop gevestigd is op Kristen Santos.

Nederlandse mannen

Ook bij de mannen heeft de Nederlandse ploeg een paar belangrijke ijzers in het vuur. De al genoemde Knegt lijkt voldoende hersteld te zijn van de brandwonden die hij enkele jaren geleden opliep, maar de tijd dat hij meedeed om het goud ligt mogelijk achter hem.

Een andere mannelijke medaillekandidaat is Itzhak de Laat. Hij won in Dordrecht tweemaal zilver en was ook gedurende de Wereldbeker-manches dit seizoen het meest succesvol van de Nederlandse rijders.

Op het afgelopen WK eisten Knegt en De Laat in de estafette samen met Daan Breeuwsma en Jens van ‘t Wout wel het goud op en dat deden zij tijdens de eerste Wereldbeker-wedstrijd van dit jaar in Peking ook al. Dit lijkt dus bij uitstek de afstand voor succes voor de Nederlandse mannen.

Kanshebbers

Traditioneel zijn de Aziatische schaatsers, en dan met name de Zuid-Koreanen, geduchte tegenstanders in het shorttrack. Hoe het met de vorm van deze concurrentie staat, is moeilijk in te schatten omdat er vanwege de coronacrisis vorig jaar geen WK gehouden werd en zij dit seizoen verstek lieten gaan in Dordrecht.

Gedurende de Wereldbeker-ontmoetingen bewezen de Zuid-Koreaan Hwang Dae-heon en de Chinees Ren Ziwei met ieder al twee afstandszeges dat er in ieder geval met hen rekening gehouden dient te worden, maar traditiegetrouw bestaan de ploegen van China en Zuid-Korea louter uit wereldtoppers.

Tijdens het WK in Dordrecht vochten de half-Chinees, half-Hongaarse broers Liu, Shaolin Sándor en Shaoang, het bij afwezigheid van de Aziaten in een onderlinge broedertwist uit wie er bij de mannen vandoor zou gaan met de gouden medailles. Het was uiteindelijk de jongere van de twee, Shaoang, die met een miniem verschil het eindklassement won. Andere outsiders zijn de ervaren Rus Semjon Jelistratov en de Canadees Pascal Dion.

Afstanden

Er worden tijdens Beijing 2022 zowel de mannen als de vrouwen vier onderdelen verreden. Drie daarvan zijn individueel (500, 1000 en 1500 meter) en één in teamverband, de relay. Voor de heren telt deze gezamenlijke afstand 5000 meter, terwijl de dames iets minder meters hoeven te maken: 3000. Nieuw op deze Spelen is de mixed relay van 2000 meter. Het biedt de Nederlanders nog een extra kans op succes.

Bradbury

Dat er bij het shorttrack wonderen mogelijk zijn, bewees in 2002 de Australiër Steven Bradbury. Al in de kwartfinale leek zijn toernooi ten einde, toen hij als derde over de finish kwam, maar een diskwalificatie bezorgde hem alsnog een ticket voor de halve finales. Daarin reed hij zelfs lange tijd in laatste positie, toen voor hem bijna al zijn opponenten onderuit gingen en hij zich toch als nummer twee kwalificeerde voor de finale.

In de allerlaatste bocht van die finale leek hij in vijfde positie kansloos voor een medaille, maar favoriet Apollo Ohno en de drie andere koplopers schoven de boarding in en maakten zo ruim baan voor Bradbury, die geheel tot zijn eigen verbazing op deze manier het goud voor het oprapen had. Twintig jaar na dato blijft het een van de meest memorabele momenten op een Olympische Winterspelen.

Beijing 2022

Op 5 februari starten de shorttrackers met de kwalificaties op de 500 meter bij de dames en de 1000 meter bij de heren. Diezelfde dag worden de eerste medailles verdeeld op de mixed relay en mag de Nederlandse delegatie al lichtjes hopen op een eerste medaille. Wil je niks missen van de Nederlandse shorttracksuccessen in Beijing? Stem dan vanaf 5 februari af op Eurosport en discovery+

