De finale van het street skateboarden bestaat uit twee onderdelen. Eerst zijn er twee runs waarin een deelneemsters gedurende 45 seconden over het terrein hun kunsten mogen vertonen. Na dit onderdeel stond Zwetsloot aan kop en leek het een mooie dag te worden voor het Nederlandse skateboarden. In deel twee van de finale krijgen de deelnemers vijf keer de mogelijkheid om één trick te doen. Deze tricks worden individueel met een score beoordeeld. De hoogste vier scores van deze zes acties worden bij elkaar opgeteld en vormen de eindscore.

De eerste trick van Zwetsloot was nog succesvol. Daarna ging het echter vier keer achter elkaar helemaal mis. Zwetsloot wist geen enkele keer overeind te blijven en zette daarom slechts drie scores neer in plaats van vier. Desondanks werd ze nog vijfde. Als ze één keer extra was blijven staan, was een medaille een zekerheid geweest.

Tieners pakken de medailles

Tokio 2020 Compilatie Skateboarden street op de Olympische Spelen in Tokio EEN UUR GELEDEN

De skateboardsters die wel met de medailles aan de haal gingen, hebben één ding met elkaar gemeen. Ze mogen de medaille alle drie nog niet vieren met een glas champagne. De winnares van het goud is de dertienjarige Japanse Momji Nishiya. Haar leeftijdsgenoot uit Brazilië Rayssa Leal won het zilver en de bronzen medaille ging naar Funa Nakayama van zestien jaar uit Japan.

