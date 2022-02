European Masters

Het is niet de eerste en hoogstwaarschijnlijk ook niet de laatste keer dat O'Sullivan zich laat afleiden door iets of iemand in het publiek. Tijdens het UK Championship eind vorig jaar stopte de Engelsman midden in een break vanwege bewegende toeschouwers aan de andere kant van de zaal.

Decider

De overwinning zou uiteindelijk aan 'The Rocket' voorbij gaan doordat Fan Zhengyi in een final frame te sterk was voor de zesvoudig wereldkampioen. De Chinees verraste vriend en vijand door in de finale de torenhoge favoriet Ronnie O'Sullivan te verslaan en zo zijn eerste rankingtoernooi ooit te winnen.

Fan klopte O'Sullivan in een wedstrijd die tot aan de laatste frame zeer gelijk op ging. Het was dan ook geen verrassing dat er een decider aan te pas moest komen.

