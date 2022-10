"Ik analyseer mijn wedstrijden niet meer echt", vertelde O'Sullivan aan Eurosport. "Ik ben verslagen, dus ik kan me nu een beetje focussen op mijn werk als analist.

"Daarnaast kan ik me concentreren op het schrijven van een paar hoofdstukken in mijn boek, ik kan proberen een beetje te oefenen. Ik neem aan dat de oefentafels nu wat leger zijn, dus ik zal de komende dagen van dit toernooi gewoon genieten en de tijd gebruiken om te ontspannen."

Ad

Op de vraag of er nog een autobiografie zou komen, antwoordde O'Sullivan: “Ik kan niet zeggen wat het is, omdat ze willen aankondigen wat het is. Ik heb het momenteel gewoon druk, dus snooker heeft niet de hoogste prioriteit.

Hong Kong Masters Hong Kong Masters | O'Sullivan verslaat Fu in finale voor recordpubliek 10/10/2022 OM 08:47

Northern Ireland Open | O’Sullivan schiet ondanks voorsprong tekort tegen Grace

Afwisseling

"Ik moet gewoon tijd vinden om alles in te passen, dus als één ding niet goed gaat, heb je iets anders om op terug te vallen. Ik geniet gewoon van mijn leven. In sommige opzichten is een verlies goed voor mij, omdat het me in staat stelt mijn vak uit te oefenen. Als ik in deze fase van mijn carrière zou moeten kiezen tussen mijn werk als analist en snooker spelen, zou ik voor die eerste kiezen."

“Het stelt me ​​in staat om dingen te doen die ik echt leuk vind om te doen. Ik kan vanavond wat dingen met mijn boek doen, wat tijdrovend maar ook heel fijn is.

Ik heb gewoon verschillende dingen in deze fase van mijn leven die mij bezighouden. Je wilt gewoon een beetje afwisseling in je leven. Teveel snooker maakt je ook niet persé gelukkig denk ik", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

WK Sheffield | O'Sullivan beslist finale dankzij geweldige break

WAAR KIJK JE?

Het weer wordt slechter, de dagen korter... dit is een mooi moment om het vizier weer te richten op snooker! Bij Eurosport en discovery+ zit je goed voor de Home Nations Series!

Wereldkampioenschap WK Sheffield | O'Sullivan vergroot gat dankzij 118-break in elfde frame 01/05/2022 OM 20:39