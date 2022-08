Het WK winnen is voor spelers de ultieme droom, maar O'Sullivan kon niet bepaald genieten"Na de overwinning had ik 600 berichten op mijn telefoon, iedereen feliciteerde me en vroeg wanneer ik de achtste titel zou winnen. Het was alsof mijn ergste nachtmerrie weer was uitgekomen."

"Naar de afterparty gaan irriteerde me. Ik zei tegen mezelf dat ik dat niet nodig heb, ik wil gewoon een kopje thee en dan naar bed gaan. Daarom heb ik ervan genoten toen ik in 2020 won tijdens de coronapandemie. Er was geen publiek, geen feest, alleen degenen die er toevallig bij waren", aldus de Engelsman.

Ad

O'Sullivan vervolgde: "Ik heb ongeveer zeven of acht jaar geleden alles opgegeven wat ik niet leuk vond aan snooker. Er is geen som geld in de wereld die iemand me kan aanbieden om iets te doen dat ik niet wil doen."

Snooker Snooker | Het seizoen is begonnen, zo ziet de kalender voor 2022 eruit GISTEREN OM 12:32

WK Sheffield | O'Sullivan beslist finale dankzij geweldige break

"HET GAAT EROM DAT IK HOU VAN WAT IK DOE"

De Engelsman beleeft de sport op zijn eigen manier en dat is de enige manier waarop O'Sullivan plezier beleeft aan snooker. Hij wil niet terug naar hoe hij zich tien jaar geleden voelde, toen hij kampte met een 'snookerdepressie.'

"Ik kan nog steeds meedoen, nog steeds in de top acht van de wereld staan, want het is gemakkelijk voor mij om in de top acht te staan, ik moet gewoon 50 procent geven. Als ik 100 procent geef, ben ik weer nummer één. Maar ik ik wil niet 100 procent geven, ik wil dat dier niet meer zijn." Het was "vermoeiend, vermoeiend en ik deed het".

"Als ik erover nadenk, was het geweldig om te winnen, maar ik ben nooit gedreven door records of prijzen. Voor mij gaat het om houden van wat ik doe, voor de lol spelen, en de sport zien als slechts een hobby " aldus O'Sullivan.

Ondanks dat het eerste tv-toernooi vandaag van start is gegaan, zien we de zevenvoudig wereldkampioen voorlopig niet in actie op het groene laken. O'Sullivan kampt met een elleboogblessure en hoopt er begin oktober weer bij te zijn.

Snooker | O'Sullivan tot oktober uitgeschakeld vanwege armblessure

WAAR KIJK JE?

Het snookerseizoen is officieel begonnen. Dinsdag 16 augustus start de BetVictor European Masters in het Duitse Fürth en daarna volgen de toernooien elkaar in rap tempo op. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Snooker Snooker | O'Sullivan tot oktober uitgeschakeld vanwege armblessure GISTEREN OM 08:53