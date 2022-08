Door de blessure mist O'Sullivan deze week de European Masters in het Duitse Fürth, het eerste grote rankingtoernooi van de kalender voor het seizoen 2022/2023.

O'Sullivan heeft dus aangegeven te mikken op de Hong Kong Masters, die op 6 oktober begint. Mocht de blessure in de tussentijd niet verbeteren, dan mist de huidige wereldkampioen in ieder geval de Cazoo British Open, die op 26 september begint.

De Chinees Fan Zhengyi is titelverdediger bij de European Masters. De Chinees verraste begin dit jaar vriend en vijand door in Milton Keynes na een decider te winnen van O'Sullivan.

Koppositie in gevaar

Doordat de Engelsman tot oktober niet in actie kan komen komt zijn nummer 1-positie op de wereldranglijst in gevaar. Mocht Trump namelijk de finale halen in Duitsland, dan neemt hij de positie weer over van zijn grote idool, van wie hij in mei de WK-finale verloor.

