De jaren van Ding

Om de opmars van het Chinese snooker goed in kaart te kunnen brengen, moeten we ook even uitzoomen naar hoe het er enkele jaren terug uitzag. Jarenlang leek het Chinese snooker buiten Ding Junhui niet veel te produceren, maar die dagen zijn absoluut voorbij. Over de grootheid van Ding kan absoluut niet getwist worden. De Chinese superster won in zijn carrière drie keer het UK Championship en één keer de Masters, maar het wereldkampioenschap, de belangrijkste titel van de Triple Crown Events, wist Ding nooit te winnen. Hij haalde één keer de finale (2016), maar verloor daarin van Mark Selby.

De godenstatus van Ding kan niet onderschat worden. De Chinees is een absolute superster in eigen land, waar snooker in de laatste jaren enorm is gegroeid. Met meer dan een miljard inwoners is het dan ook niet gek dat de finale van 2016 de best bekeken WK-finale aller tijden is. Zo'n 110 miljoen Chinezen zagen hoe Mark Selby zijn tweede WK-titel in de wacht sleepte.

Ding is de laatste jaren wat richting de achtergrond verdwenen. Hij won eind 2019 nog redelijk verrassend zijn derde UK Championship-titel, is daarna in de coronaperiode wat weggevallen, maar heeft zich dit jaar wel gekwalificeerd voor het WK. Het wordt zijn zestiende optreden in Sheffield, en in de eerste ronde gaat hij het opnemen tegen Kyren Wilson, finalist op het WK in 2020.

Nieuwe aanwas

Nu de carrière van Ding op zijn einde loopt, is het tijd voor een nieuwe generatie Chinezen die het stokje over moeten nemen. Heel lang was het de vraag of er wel spelers waren die zo goed zouden kunnen worden als Ding, maar sinds dit seizoen lijken de Chinese supersterren als paddenstoelen uit de grond te schieten.

fluke, om in snookertermen te blijven, maar sindsdien lijkt ook Yans landgenoot Zhoa Xintong eindelijk zijn torenhoge verwachtingen in te lossen. De excentrieke lefty won dit seizoen als totale outsider overtuigend het UK Championship De winst van Yan Bingtao in de Masters van 2021 was nog een redelijke, om in snookertermen te blijven, maar sindsdien lijkt ook Yans landgenoot Zhoa Xintong eindelijk zijn torenhoge verwachtingen in te lossen. De excentrieke lefty won dit seizoen als totale outsider overtuigend het UK Championship door in de finale te winnen van Luca Brecel en was daarna ook de sterkste in het Tempodrome in Berlijn, waar hij in de finale van de German Masters uitgerekend Bingtao trakteerde op een whitewash

Daarnaast was er dit seizoen ook ineens Fan Zhengyi, die de European Masters op zijn wist te schrijven door in de finale Ronnie O'Sullivan in een decider te verslaan. Fan heeft zich niet gekwalificeerd voor het WK, maar zijn landgenoot Lyu Haotian, ook een jong talent in opkomst, zal wel van de partij zijn Sheffield. Hij is één van de vier Chinezen in het hoofdtoernooi en gaat het opnemen tegen Stuart Bingham, de wereldkampioen van 2015.

Kan een Chinees het WK winnen?

Hoogstwaarschijnlijk is het daar dit jaar nog te vroeg voor, maar dat we binnenkort de eerste Chinese wereldkampioen mogen verwelkomen lijkt simpelweg een kwestie van tijd. Xintong en Bingtao hebben beiden al laten zien te kunnen winnen op de grootste podia in het snooker. En inderdaad, het format bij de Masters en bij het UK Championship is veel kleiner dan bij het WK, waar in de eerste ronde al om een best of 19 wordt gespeeld, maar het talent is zeker aanwezig.

Ook hebben beide spelers al bewezen om te kunnen gaan met de druk van de televisie, en de druk die op hun schouders heerst vanuit hun thuisland. Zowel Xintong als Bingtao trainen al jarenlang met elkaar in een snookerclub in Sheffield en hebben zich genesteld in de top-16 van de wereld.

Talent hebben de Chinezen in overvloed, ze moeten alleen nog leren omgaan met het loodzware format in Sheffield. Willen ze wereldkampioen worden, dan moeten ze in elke sessie op de toppen van hun kunnen presteren. Bij de Engelse topspelers, zoals Selby, Trump en Higgins, zit die mentaliteit erin gebakken. De Chinese spelers hebben ontegenzeggelijk meer talent, maar hebben moeite om constant te presteren in langere wedstrijden. Maar dat China, het land met inmiddels meer dan 10.000 snookerclubs, met rasse schreden de inhaalslag aan het maken is, staat als een paal boven water.

