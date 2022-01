The Masters | Williams in episch gevecht na decider net te sterk voor Higgins

De man uit Wales had in het laatste frame aan een break van 91 genoeg om een plekje veilig te stellen voor de laatste vier, maar één van de mooiste momenten deed zich voor toen de tafel nog leeg was. Beide grootheden werden getrakteerd op een uitgebreid applaus van het toegestroomde publiek.

Het publiek is sowieso van goede wil deze week in Ally Pally en stak door lang te applaudisseren zijn bewondering voor Higgins en Williams letterlijk en figuurlijk niet onder stoelen of banken. Het meeste applaus was vervolgens voor Higgins, die met 2-0 voorkwam maar daarna draaide Williams de partij minimaal in zijn voordeel.

Publiek vindt het prachtig

Ook voor het beslissende frame was het aanwezige publiek weer de grote factor, dat de handen opnieuw op elkaar deed. Het publiek had waarschijnlijk het liefst gewild dat de partij de hele nacht doorging, maar er moest nu eenmaal een winnaar komen.

Dat werd Williams. Het ging constant op en neer en het publiek genoot, evenals ongetwijfeld de tv-kijkers. Het laatste frame had wat spannender mogen zijn, maar ach, Williams verkeert de laatste weken in uitstekende vorm en gaf hier opnieuw blijk van.

Williams neemt het in de halve finale op tegen Neil Robertson, die eerder met 6-4 te sterk was voor Ronnie O’Sullivan. Daarmee liggen twee van de drie generatiegenoten van ‘The Class of ‘92’ er nu uit.

