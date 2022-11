De persoonlijke strubbelingen begonnen voor Allen in mei 2020, toen hij en zijn vrouw Kyla McGuigan aankondigden uit elkaar te gaan. De twee ontmoetten elkaar in 2011 voordat ze uiteindelijk trouwden in mei 2013 en vervolgens hun dochter Harleigh kregen in 2017. Maar in het voorjaar van 2020 kondigden het duo aan dat in scheiding lagen en in een scheidingsproces zaten.

Maar vorig jaar ontstond de grootste controverse toen Allen oog in oog kwam te staan ​​met zijn ex-vrouw en tevens moeder van zijn eerste kind, Reanne Evans. Het paar ging in 2008 uit elkaar, waarbij meningsverschillen over de alimentatie van de kinderen de afgelopen jaren hun werk- en ouderrelatie onder druk hadden gezet.

En of dat allemaal nog niet genoeg was werd het duo tot overmaat van ramp vorig jaar ook nog eens aan elkaar gekoppeld in de eerste ronde van het British Open, vlak nadat de vrouwelijke nummer één van de wereld Allen daarvoor voor het gerecht had gesleept om een verhoging van de alimentatie.

Voor de wedstrijd stak Allen zijn hand uit naar zijn ex, maar dit werd genegeerd door Evans. Toen het klaar was, keek het duo elkaar niet eens meer aan, maar verliet Evans de arena. De aanloop werd gedomineerd door de ruzie tussen het paar. In een interview na de partij beschreef Allen de confrontatie met zijn ex-partner als "verschrikkelijk".

Persoonlijk faillissement

Niet lang na de rechtszaak kwam er nog vervelender nieuws voor Allen. Hij moest persoonlijk faillissement aanvragen, ondanks het aardige bedrag dat hij in de loop der jaren bij elkaar had gespeeld. "Faillissement was de enige keuze. Het is gemakkelijk om te denken dat ik 3,5 miljoen heb verdiend, maar ik gaf het zo snel uit als dat het binnenkwam."

"Het was triest om te zeggen dat gezien wat ik heb gemaakt in het spel en hoe goed ik het heb gedaan. Het is gênant, maar de prioriteit is nu om mijn leven op orde te krijgen."

"Ik heb niets opzij gelegd voor als het wat minder zou gaan. Als ik een slecht seizoen had, gaf ik nog steeds uit alsof ik een goed seizoen had."

De 36-jarige heeft ook een moeizaam echtscheidingsproces doorgemaakt en legt uit hoe de verschillende juridische kosten allemaal zijn opgeteld. "Je zet niet genoeg opzij voor de belasting en daardoor loopt alles uit de hand. Al het juridische gedoe met de scheiding, en wat je allemaal moet betalen voor advocaten, uiteindelijk loopt het allemaal op", voegde hij eraan toe.

"Als ik terug kon gaan, zou ik verstandiger omgaan met geld. Als er een auto beschikbaar was voor 50.000 pond, kocht ik er een voor 80.000. Als er een huis beschikbaar was voor 1.500 pond per maand, zou ik er een voor 2.500 huren. Alles is in een stroomversnelling geraakt. Ik zit momenteel in een huurwoning. Het is een beetje gênant om te zeggen dat ik de nummer 10 van de wereld ben."

Hernieuwde Allen

Maar nu alle perikelen grotendeels achter de rug zijn, is de Noord-Ier in staat om zijn volledige focus weer te leggen op de sport die hem ook heel veel heeft gebracht.

Wat in zijn huidige succes ook zeker een rol heeft meegespeeld, is het feit dat Allen meer dan 30 kilo is afgevallen in een paar maanden tijd. Hij onthulde hoe zijn gewichtsverlies een sleutelrol speelde in zijn herstel. "Ik deed het voor mijn leven, niet voor mijn snooker. Ik had gesprekken met mijn partner Aideen en zei dat ik niet lekker in mijn vel zat. Ik voelde me zwaar en ongezond als ik aan het snookeren was."

"Een van mijn vrienden zei dat hij zich zorgen maakte dat ik te ongezond zou worden, en zei dat als ik zo zou doorgaan ik mijn dochter niet door het gangpad kon laten lopen."

De boodschap heeft duidelijk gewerkt, want sinds Allen zoveel kilo's is kwijtgeraakt heeft hij twee van de laatste drie rankingtoernooien gewonnen, waaronder het Northern Ireland Open in eigen land. Daarbij bereikte de man uit Belfast ook nog eens de finale van de British Open. Door de overwinning op Ding Junhui gisteravond is Allen nu gestegen naar plek vijf op de wereldranglijst, maar belangrijker: zijn leven is weer volledig terug op de rit.

