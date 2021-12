World Grand Prix | “Het lijkt hier wel Downing Street” - O’Sullivan geniet van aanwezig publiek

‘The Rocket’ stond zo’n anderhalf jaar droog, maar pakte ein-de-lijk weer eens een rankingtitel. Dat vond niet alleen O’Sullivan zelf leuk, maar het aanwezige publiek ging er ook goed op. Tijdens de beslissende break va n77 werd iedere bal dichterbij de eindwinst met gejuich begroet.

“De aanwezige supporters zijn de hele week fantastisch geweest en dat terwijl Covid-19 nog steeds gaande is. Ik kan niet anders dan mijn dank uitspreken. Het voelt hier een beetje als Downing Street, waar ook alle regels uit het raam werden gegooid.”

Achterstand

O’Sullivan knipoogde met die uitspraak naar feestjes die zouden zijn gehouden in de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson, die flink onder vuur is komen te liggen. “Maar alsjeblieft, laten we geen lockdowns meer doen”, luidde de serieuze boodschap van de winnaar aan Johnson.

“Ik was de hele wedstrijd echt vastbesloten om te winnen, maar Neil had na de middagsessie een grote voorsprong moeten hebben. Die had hij niet, dus ik bleef in de race. En toen vond ik iets in mezelf waardoor ik vier frames op rij kon winnen.”

O’Sullivan draaide een achterstand van 5-7 om in een voorsprong van 9-7, maar leverde toen toch weer een frame in. “Ik dacht: nee toch, niet weer hè. Maar toen maakte Neil een flinke fout. Dat was jammer, want op zo’n beslissend moment zie je iemand liever niet zo’n grote fout maken.”

Zenuwslopend

De blijdschap op de tribunes was er niet minder om, want de aanwezige supporters zagen O’Sullivan voor het eerst in anderhalf jaar een serieus toernooi winnen en beloonden hem met veel applaus en enthousiasme.

“Het was verschrikkelijk om vorig jaar in lege zalen te moeten spelen. Maar daarna was het in eerste instantie ook een beetje zenuwslopend om weer supporters op de tribune te hebben. Het was dus eventjes wennen, maar het is fantastisch dat iedereen weer wil komen kijken. Ik kan de mensen alleen maar bedanken.”

