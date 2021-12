World Grand Prix | O’Sullivan wint na anderhalf jaar eindelijk weer een toernooi!

O’Sullivan werd in augustus 2020 wereldkampioen en niemand kon toen bevroeden dat hij zo lang op een volgende hoofdprijs zou moeten wachten, maar keer op keer ging het mis. Meestal trouwens in de beslissende fase van een toernooi. Het was niet zo dat hij telkens weer in de eerste ronde verloor.

Ondanks soms prachtig spel lukte het alleen maar niet meer om te winnen. Het werd bijna een obsessie, maar die bagage hoeft O’Sullivan niet langer met zich mee te dragen. Het is namelijk prijs! Dat zou je trouwens niet direct zeggen bij het volgen van het beslissende weekend.

Achterstand omgebogen

O’Sullivan stond in de finale onder meer met 0-2 en 5-7 achter, maar in de beslissende avondsessie won hij frame na frame. Het ging van 5-7 naar 9-7 en toen was het verzet van Robertson bijna gebroken. O’Sullivan liet zijn tegenstander niet meer terugkomen in de wedstrijd en zegevierde met 10-8.

Het bijzondere is dat O’Sullivan deze week in Coventry niet eens op de toppen van zijn kunnen speelde, maar nu wel als winnaar in de boeken werd bijgeschreven. Ook in de halve finale zaterdag (6-2) tegen Stuart Bingham had het heel anders kunnen lopen als zijn tegenstander normaal niveau had gehaald.

Maar dat is allemaal alweer vergeten, omdat we O’Sullivan eindelijk weer eens als winnaar kunnen omschrijven. Het was zijn 38ste rankingtitel.

