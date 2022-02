De Blois mocht als eerste vertrekken van alle deelnemers en dus waren er veel ogen op hem gericht. Wellicht dat dit voor een beetje spanning zorgde, want aan het begin maakte de Nederlander een klein foutje. De Blois herpakte zich echter snel en legde de rest van het parcours zonder grote problemen af.

De tijd van 1:20:75 was niet super, maar dat hoeft absoluut niet erg te zijn. De beste zestien snowboarders gaan met de tijd van de eerste run naar de achtste finales. De andere zestien moeten een tweede run rijden om te bepalen tegen wie ze zullen strijden in de achtste finales. Vanaf dat moment begint iedereen weer op nul en is het een kwestie van rechtstreeks tegen elkaar racen.

Ad

De tweede run van de Blois staat op het programma vanaf 05:10 uur.

Beijing 2022 Snowboarden - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 2 UUR GELEDEN

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 De kwalificatierun van Glenn de Blois 2 UUR GELEDEN