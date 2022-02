Beijing 2022

De Blois was de eerste die in actie kwam vandaag bij de kwalificatie. Deze verliep niet vlekkeloos en De Blois zette de 27e tijd neer. Dit bleek een voorteken voor de rest van de dag, want ook toen het op de rechtstreekse duels aankwam, kon de Nederlander niet mee met de snelheid van de anderen. Hij werd vierde in zijn serie en dus blijft het hierbij voor De Blois.

De rest van het toernooi gaat verder zonder De Blois, maar ook zonder de zilveren medaille winnaar van Pyeongchang. Jarryd Hughes ging onderuit in de achtste finale en ook voor hem zit het toernooi erop. De kwartfinales beginnen om 07:37, waarna de halve finales om 07:58 van start gaan. De grote finale wordt uiteindelijk iets na 08:15 uur verreden.

