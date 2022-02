Beijing 2022

Ledecka

Ledecka was in de halve finale nog te sterk voor de Nederlandse Michelle Dekker. Dat is echter geen schande, want Ledecka is al jaren wereldtop op maar liefst twee olympische sporten. Ze is de enige sporter ooit die een gouden medaille pakt op twee verschillende onderdelen van de Olympische Winterspelen. Ledecka is namelijk ook een begenadigd skiër en pakte in Pyeongchang goud op de Super-G.

In de finale was de Tsjechische te sterk voor Daniela Ulbing. De bronzen medaille ging naar de Sloveense Gloria Kotnik.

Benjamin Karl

Bij de mannen is Benjamin Karl olympisch kampioen geworden op de parallelreuzenslalom. In de finale versloeg de Oostenrijker de Sloveen Tim Mastnak. De 36-jarige Karl won eerder al eens olympisch zilver en brons, maar maakte zijn collectie compleet in China. De Rus Victor Wild won het brons.

In de kwalificatie verliet onverwachts al een van de favorieten het toernooi: Stefan Baumeister maakte een foutje in z’n eerste run en moest in z’n tweede poging veel goed te maken om zich te plaatsen voor de achtste finale. Dit lukte hem echter niet en dus werd er al in een vroeg stadium afscheid genomen van Baumeister, die dit seizoen nog twee World Cups won.

Ook Nevin Galmarini, titelverdediger na zijn winst vier jaar geleden op de Olympische Spelen in Pyeongchang, sneuvelde al in de kwalificatie. De wereldkampioen van zowel 2019 en 2021, de Rus Dmitrii Loginov, verloor in de achtste finale van z’n landgenoot Victor Wild. Dario Caviezel, winnaar van de World Cup

