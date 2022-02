Beijing 2022 | Parrot verovert goud op slopestyle dankzij perfecte run

Het verhaal van Parrot is er één uit een sprookje. In 2019 werd de Canadees nog gediagnosticeerd met leukemie, herstelde gelukkig en wint drie jaar later goud op de Olympische Spelen.

Tijdens de Spelen in Pyeongchang pakte Parrot nog het zilver met een score van 86.00, 1.16 punt minder dan winnaar Redmond Gerard. Dit keer was het wel de dag van de Canadees, die dankzij een perfect uitgevoerde cab 1620, backside 1440 en frontside 1620 een score van 90.96 behaalde, ruim twee punten meer dan de 17-jarige Chinees Yiming Su.

Het zilver voor de Chinees Yiming Su is het resultaat van de investeringen die de Chinezen in het snowboard freestyle hebben gedaan de afgelopen jaren om te kunnen schitteren op de Olympische Spelen in eigen land.

Mark McMorris ontving voor de derde keer in zijn carrière de bronzen medaille. De Canadees, en landgenoot van Parrot, wordt in de snowboardwereld beschouwd als één van de allerbeste snowboarders aller tijden.

'McLovin,' zoals één van zijn bijnamen luidt, won in zijn imposante loopbaan maar liefst twintig medailles op de X Games, waarvan zeven keer goud. Op de Spelen lijkt er echter een vloek te heersen op McMorris, die zowel in Sochi als in Pyeongchang op het laagste podiumtrede stond.

Van der Velden

De Olympische Spelen voor deze snowboarders zijn nog niet voorbij, want op 14 en 15 februari staat nog de big air op het programma. Dan doet ook Niek van der Velden weer mee. De Nederlander werd in de kwalificatie van de slopestyle 22e, hetgeen onvoldoende was voor een plek in de finale. Op de big air beginnen alle snowboarders echter weer met een schone lei.

