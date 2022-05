Speedway GP | Bartosz Zmarzlik verdiende coureur van de week na fantastische seizoensopener

Vorig seizoen leek Zmarzlik voor het derde jaar op rij de wereldtitel op zijn naam te schrijven, maar Artem Laguta presteerde het gehele jaar zo constant dat het lastig was voor Zmarzlik om de verloren punten van de eerste twee races terug te pakken gedurende het seizoen. Vandaar dat Zmarzlik er zo op gebrand is om dit nieuwe seizoen er direct scherp op te zitten.

En of de Pool scherp is. Bij de kwalificaties was Zmarzlik al de snelste en ook tijdens de races liet de tweevoudige wereldkampioen zien waarom hij de favoriet van de avond was. Bartosz Zmarzlik is dan ook de verdiende coureur van de week van de FIM Speedway GP van Kroatië.

Wereldkampioenschap klassement

1 - Bartosz Zmarzlik 20pts

2 – Maciej Janowski 18pts

3 – Mikkel Michelsen 16 pts

4 – Anders Thomsen 14pts

5 – Leon Madsen 12pts

6 – Matej Zagar 11pts

7 – Robert Lambert 10pts

8 – Jason Doyle 9pts

9 – Fredrik Lindgren 8pts

10 – Martin Vaculik 7pts

11 – Dan Bewley 6pts

12 – Patryk Dudek 5pts

13 – Tai Woffinden 4pts

14 – Jack Holder 3pts

15 - Max Fricke 2pts

16 – Pawel Przedpelski 1pt

