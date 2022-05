Alexander Zverev hield niet in in zijn kritiek op de wedstrijdplanning na zijn verlies tegen Carlos Alcaraz in de finale. "Dit gebeurt wekelijks en eerlijk gezegd ben ik het een beetje beu. Het werk van de ATP was deze week een absolute schande. Twee dagen geleden ging ik om 4.00 uur, 04.30 uur naar bed. Gisteren ging ik pas om 5.20 uur slapen."

Zverev doelt op de kwartfinale en de halve finale die hij moest spelen tegen Felix Auger-Aliassime en Stefanos Tsitsipas. Beide partijen begonnen pas heel laat in de avond, mede doordat de wedstrijden van Alcaraz tegen zowel Rafael Nadal als Novak Djokovic slepende driesetters werden.

Ad

"Weet je, als een normaal persoon de ene nacht om 4 uur 's ochtends en de volgende nacht om 5 uur 's ochtends naar bed gaat, zal het lastig zijn om wakker te blijven. Om de volgende dag een finale te spelen tegen Alcaraz, die voor mij op dit moment de beste speler ter wereld is, in een Masters 1000-evenement, is heel zwaar."

Mutua Madrid Open ATP Madrid | "Absolute schande" - Zverev uit kritiek op toernooiorganisatie 2 UUR GELEDEN

"Ik was boos op de baan vandaag omdat ik totaal geen coördinatie had in mijn service en de rest van mijn slagen. Ik miste enorm makkelijke ballen omdat ik amper iets kon zien. Alles bewoog om me heen."

Alcaraz niet te stoppen

De nieuwe Spaanse sensatie was al na slechts een uur en twee minuten klaar met zijn Duitse opponent, op dit moment de nummer drie van de wereld. Op zijn route richting de finale versloeg Alcaraz al jeugdidool Rafael Nadal en de huidige nummer een van de wereld Novak Djokovic in een zinderende thriller.

Zverev bereikte de finale door onder andere Stefanos Tsitsipas en Felix Auger-Alliassime uit te schakelen, maar had na deze twee slopende avondpartijen geen puf meer om zich te weren tegen de harde slagen van de Spanjaard. Na liet de Duitser zich van zijn sportieve kant zien en sprak hij lovende woorden over Alcaraz.

"Op dit moment ben je de beste speler ter wereld, en ook al ben je pas vijf jaar oud, je verslaat ons gewoon allemaal. Voor de sport is het geweldig dat we een nieuwe superster hebben die in de toekomst zoveel Grand Slams gaat winnen en de nummer 1 van de wereld gaat worden. Ik denk dat je hier in Madrid ook nog vaak gaat winnen."

ATP Madrid | Alcaraz bekroont geweldige week met zege op Zverev in finale

Tennis ATP Madrid | Alcaraz bekroont geweldige week met zege op Zverev in finale 4 UUR GELEDEN