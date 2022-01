Keerpunt

Het leek allemaal crescendo te verlopen voor de 31-jarige Rus. Ze pakte de eerste set overtuigend met 6-3 en kwam meteen in de tweede set een break voor. Toen ze de kans had om op 3-0 te komen en dat niet lukte, keerde de wedstrijd. Rus ging veel meer fouten maken en bracht Zidansek, de nummer 29 op de plaatsingslijst, eigenhandig in de wedstrijd. De Sloveense pakte de tweede set met 6-3 en dus moest een derde set gaan uitmaken wie er door mocht gaan naar de volgende ronde.

Derde set

Zidansek startte sterk in die beslissende set. Ze brak Rus in de openingsgame en kwam de rest van de set op eigen service totaal niet in de problemen, mede dankzij de foutenlast van de Nederlandse. Toen Zidansek op 5-4 de wedstrijd echter kon uitserveren, ging de motor haperen.

Ze kwam nog wel met 40-0 voor, hetgeen haar drie matchpunten opleverde, maar kon die niet verzilveren. Rus sloeg uiteindelijk pas op haar vijfde breakpunt toe. De twee pakten daarna hun eigen service en dus moest een match tiebreak de beslissing gaan brengen.

Rus loopt achter de feiten aan

Rus startte rampzalig in die matchtiebreak. Ze kwam, grotendeels door eigen fouten, met 5-0 achter, maar wist dit om te buigen tot 8-8. Door wederom een onnodige fout kwam Zidansek op matchpunt, en uiteindelijk zou ze haar vierde wel benutten. Een teleurstellend resultaat voor Rus, die de wedstrijd uit haar handen heeft laten glippen.

