Vorig jaar werd Djokovic aan de vooravond van de Australian Open het land uitgezet nadat hij volgens de Australische regering de burgerlijke orde had verstoord en de coronaregels van het land had ondermijnd.

Volgens de wetgeving kan de 21-voudig Grand Slam-winnaar door het akkefietje de komende drie jaar geen visum meer ontvangen in Australië, tenzij de Minister van Immigratie redenen ziet om voor Djokovic een uitzondering te maken.

Tiley heeft echter vertrouwen dat het wel goed gaat komen met de komst van Djokovic. “We liggen op schema om begin volgend jaar alle topspelers terug te hebben in Melbourne.”

De toernooidirecteur benadrukt het verschil met vorig jaar. “We zitten in een hele andere periode dan negen maanden geleden. Mensen kunnen weer vrij over de wereld reizen en we hopen dan ook om iedereen in Januari te kunnen verwelkomen.”

Geen kwaad woord

Djokovic zelf heeft geen kwaad woord over voor het land ‘Down Under’. “Ik ben inderdaad het land uitgezet vorig jaar, maar ik wil heel graag terugkomen. Ik hou van Australië.”

“Hier heb ik mijn beste Grand-Slam resultaten behaald en hopelijk kan ik er in januari gewoon bij zijn. Maar ik wil volgend jaar ook in New York zijn, ik wil overal zijn waar ik kan spelen”, benadrukt Djokovic.

Grand Slam-Record

De 35-jarige tennisser won de Australian Open maar liefst vijf keer en kijkt uit naar de komende jaren. “Ik voel me nog heel jong en ik heb het gevoel dat ik nog een aantal jaar op topniveau kan presteren.”

Met de winst in Melbourne kan Djokovic op gelijke hoogte met Rafael Nadal komen als het gaat om Grand Slam-titels. De Spanjaard staat met 22 overwinningen net boven de veelbesproken Serviër.

