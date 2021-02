Osaka stopt Hsieh

Naomi Osaka werd de allereerste halve finaliste op de Australian Open dit jaar. De kampioene van 2019 was met 6-2 6-2 te sterk voor kwartfinaledebutante Su-Wei Hsieh in het openingsduel van de dag. De Japanse nummer drie van de wereld heeft haar laatste 19 wedstrijden gewonnen, een buitengewoon indrukwekkende zegereeks van de 23-jarige meervoudig Grand Slamkampioene.

Williams naar 40e halve finale major

De duizelingwekkende resultaten van Serena Williams blijven maar binnenkomen. Op 39-jarige leeftijd heeft de levende legende haar 40e halve finale behaald op een major, via een fantastische 6-3 6-3 overwinning op nummer twee van de wereld Simona Halep. Het tiende reekshoofd beweegt en verdedigt het hele toernooi als in haar hoogtijdagen. Die opvatting wilde een lid van de internationale pers dan ook graag even voorleggen aan de illustere Amerikaanse…

Williams vervolgt haar campagne richting een achtste titel in Australië en 24e Grand Slamtrofee in totaal in de halve finale tegen Osaka. De Japanse is gewaarschuwd…

Karatsev schrijft geschiedenis met halve finale

De 27-jarige Aslan Karatsev is de eerste speler in het proftijdperk die bij zijn Grand Slamdebuut de halve finale haalt. De qualifier klopte (de aan zijn rug geblesseerde) Grigor Dimitrov met 2-6 6-4 6-1 6-2. De nummer 114 van de wereld is al verzekerd van een top50-notering en krijgt in de halve finale gezelschap van een landgenoot, aangezien Daniil Medvedev en Andrey Rublev het bij de laatste acht tegen elkaar opnemen. Het Russische sprookje in Melbourne duurt dus voort. Maar wie is Aslan Karatsev? Klik hier om de nummer 114 van de wereld beter te leren kennen.

Djokovic vecht zich langs Zverev

Het gaat niet vanzelf, maar Novak Djokovic lijkt zijn veelbesproken buikspierblessure onder controle te hebben. De nummer één van de wereld heeft na Taylor Fritz en Milos Raonic nu ook zesde reekshoofd Alexander Zverev weten te bedwingen met zijn fysieke problemen. De Serviër won een zwaarbevochten viersetter met 6-7 6-2 6-4 7-6 en neemt het in zijn negende halve finale in Melbourne op tegen nieuwkomer Karatsev. Ingeval de in het verleden behaalde resultaten wél een garantie bieden voor de toekomst, is de topseed veilig…

De Groot & Van Koot winnen Australian Open

Voor de tweede keer zijn Diede de Groot en Aniek van Koot gezamenlijk de beste bij het rolstoeltoernooi op de Australian Open. Het Nederlandse topduo, als eerste gerangschikt, versloeg in de finale met 6-4 6-1 het als tweede geplaatste koppel Lucy Shuker/Kgothatso Montjane. Het markeerde Grand Slamtitel nummer 7. Nummer één van de wereld De Groot staat ook in de finale in het enkelspel, waarin ze gaat strijden tegen nummer twee Yuji Kamiji uit Japan.

Dag 10 | Russisch onderonsje, Nadal-Tsitsipas & kwartfinale vrouwentoernooi

De set halve finalisten zal op dag 10 compleet gemaakt worden in Melbourne. Het programma start om 01.00 uur Nederlandse tijd met nummer één van de wereld Ashleigh Barty tegen Karolina Muchova, gevolgd door het volledig Amerikaanse feestje van Jessica Pegula en Jennifer Brady. Niet voor 05.00 uur in de nacht is het de beurt aan maatjes Daniil Medvedev en Andrey Rublev. Het avondprogramma is voor Rafael Nadal en Stefanos Tsitsipas, die om 09.00 uur in Nederland aan de beurt zijn. Bekijk de wedstrijden van begin tot eind via Eurosport en de Eurosport app!

