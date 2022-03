Met de zege komt een jongensdroom uit voor de jonge Amerikaan, die in de halve finale ook de Rus Andrey Rublev uitschakelde. Het is de tweede ATP-titel voor Fritz, die in 2019 al de sterkste was op het ATP-toernooi in het Engelse Eastbourne.

Fritz, die na deze zege de top-10 van de wereld binnendringt, ging overduidelijk beter om met de winderige omstandigheden in de woestijn. De Amerikaanse hardhitter kwam in de eerste set al snel op een dubbele break voorsprong, en ondanks dat Nadal nog terug sputterde ging de eerste set overtuigend naar Fritz. De tweede set ging meer gelijk op, en ondanks breaks van beide kanten moest een tiebreak uitkomst bieden. Fritz was daarin de sterkste en benutte zijn tweede matchpoint op eigen service.

Ad

Tranen van vreugde

BNP Paribas Open Indian Wells | Fritz wint zijn eerste ATP Masters-titel door Nadal in finale te verslaan 3 UUR GELEDEN

Waar er tranen van vreugde waren in het Amerikaanse kamp, was er grote teleurstelling in het Spaanse. Nadal was overduidelijk fysiek niet op 100%, zocht na de eerste set de kleedkamer op voor een medische time-out en liet ook nog een fysiotherapeut los op zijn broze lichaam.

Het mocht allemaal niet baten voor de 21-voudig Grand Slam-winnaar, die eerder in het toernooi ook al klaagde over een blessure aan zijn voet . Ondanks alle kwetsuren sloeg Nadal zich langs namen als Nick Kyrgios, servicekanon Reilly Opelka en de Spaanse superster in wording Carlos Alcaraz.

"Begin seizoen was heel emotioneel"

Na afloop van de partij reageerde Nadal gelaten voor de microfoon, maar sprak hij ook mooie woorden over zijn Amerikaanse opponent. "Gefeliciteerd, Taylor. Goed gespeeld vandaag, felicitaties aan jou en je team. Je doet het geweldig. Ik weet dat het een grote dag is voor jullie allemaal, dus geniet ervan. Je hebt heel goed gespeeld."

“Ik heb de afgelopen twee weken mijn best gedaan. Vandaag was het niet mogelijk, maar ik heb goed gevochten tot het einde, denk ik. En daar ben ik blij om."

"Het was een enorm emotioneel begin van het seizoen voor mij. Het is een tijdje geleden dat ik uberhaupt de kans heb gehad om hier te kunnen spelen, en iedereen weet dat Indian Wells een van mijn favoriete toernooien is, dus ik ben erg blij om terug te zijn. Ik geniet van elke dag die ik hier op Indian Wells doorbreng. Hopelijk kan ik de komende jaren blijven terugkomen."

Indian Wells | "Wilde perfect aan gravelseizoen beginnen" - Nadal teleurgesteld na verlies finale

BNP Paribas Open Indian Wells | Fritz wint zijn eerste ATP Masters-titel door Nadal in finale te verslaan 3 UUR GELEDEN