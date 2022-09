Op dit moment kan men naar Australië reizen met een vaccinatiebewijs óf een negatieve test, dat is anders dan vorig jaar. Zekerheid heeft Djokovic alsnog allerminst. “Ik kan alleen maar afwachten op het nieuws, het ligt niet in mijn handen nu. Ik hoop dat de berichten positief zijn.”

Voorafgaand aan de Laver Cup gaat de 21-voudig Grand Slam-winnaar voor het eerst in op het missen van de US Open. “Ik heb nergens spijt van. Ik vind het heel verdrietig dat ik daar niet kon spelen, maar ik ken de consequenties van het niet vaccineren.”

Genoten van Alcaraz

Ondanks dat hij zelf niet kon meedoen heeft Djokovic het toernooi in New York wel degelijk gevolgd. “Carlos (Alcaraz red.) heeft daar heel knap gewonnen en hij is nu ook al de nummer één van de wereld. Dat is echt fantastisch en hij is een geweldige toevoeging voor de tennissport.”

Djokovic komt tijdens de Laver Cup waarschijnlijk zaterdag of zondag samen met Andy Murray in actie bij het dubbelspel. Murray ziet dat wel zitten. “Ik en Novak zijn een goed team, dat kan zeker leuk worden.” Djokovic tempert echter met een knipoog de verwachtingen. “Ik ben waarschijnlijk de slechtste dubbelspeler van het hele team.”

Laver Cup

Tijdens de Laver Cup neemt Team Europa, met daarin naast Djokovic en Murray ook Federer, Nadal, Tsitisipas en Ruud, het op tegen Team Wereld. Zij hebben Auger-Aliassime, Fritz, Schwartzmann, De Minaur, Tiafoe en Sock in de gelederen.

De teams worden gecoacht door absolute grootheden uit het tennis. Team Europa staat onder leiding van Björn Borg en Thomas Enqvist. John McEnroe neemt, samen met zijn jongere broer Patrick, Team Wereld onder zijn hoede.

