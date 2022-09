Terwijl iedereen in de O2 Arena in afwachting was van de afscheidswedstrijd van Roger Federer, samen met Rafael Nadal, werd het geduld van het publiek flink op de proef gesteld. De eerste set ging in 7-5 naar Murray, maar daar had de Schot wel een kleine anderhalf uur voor nodig.

Het winnen van de eerste zorgde bezorgde Murray geen vleugels, terwijl De Minaur niet bepaald knakte. Het was vooral een kwestie van: hoe langer de wedstrijd duurde, des te meer verschoven de panelen. De speler van Team Wereld speelde steeds vaker dropshots en niet zonder reden; Murray kon het niet meer belopen.

Tips Federer en Nadal helpen niet

De Minaur had door dat Murray het zwaar begon te krijgen en zelfs goedbedoelde tips van Federer, Nadal en de enthousiast coachende Novak Djokovic konden niet voorkomen dat Murray ten onder ging. Strijdend, zoals we van hem zijn gewend, dat wel. Maar strijd en passie was niet genoeg voor de ook alweer 35-jarige.

Na drie partijen op de openingsdag van de Laver Cup is de stand 2-1 voor Team Europa. Bij de vierde partij lijkt het betwiste punt in het niet te vallen, omdat afscheid wordt genomen van Federer. Hij treedt samen met Nadal nog één keer aan in het dubbelspel, waarmee ‘Fedal’ het slotstuk vormt van zijn prachtige loopbaan.

