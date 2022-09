Federer en Nadal namen na hun verloren partij in het dubbelspel – het duo ‘Fedal’ kwam speciaal voor het afscheid nog een keer samen – plaats op een bankje, terwijl Ellie Goulding verschillende nummers zong. De twee tennis-GOAT’s hielden het in Londen op een toch al emotionele avond niet droog.

Ze huilden volop en de tranen biggelden over hun wangen. Het allermooiste moment, het duurde een halve tel, was het moment waarop Federer contact zocht met Nadal en eventjes zijn hand vasthield. Er zijn weinig foto’s en een camerashot werd ‘verpest’ doordat er een andere cameraman door het beeld liep.

Ellie Goulding

Maar één fotograaf slaagde erin om het moment vast te leggen. De bewuste foto, te zien bovenaan dit artikel, ging direct viral omdat het alles vertelde over hoe mooi vriendschap en rivaliteit kan zijn. Terwijl Federer afscheid nam, sloot ook Nadal een belangrijk en groot deel van zijn carrière af.

“Weet je wat het zo mooi maakte? Dat wij daar zaten, op dat bankje, terwijl de muziek speelde. De focus ging misschien wel meer uit naar Goulding, waardoor je haast vergat dat er ook nog steeds camera’s op ons waren gericht”, bespreekt Federer het prachtige moment met The New York Times.

Prachtige foto's

“En toen, op een gegeven moment, ik denk omdat we toch niets tegen elkaar konden zeggen door de luide muziek en we allebei zo aan het snikken waren, raakte ik de hand aan van Rafa. Het was een soort van geheime dank je wel-boodschap, denk ik”, vervolgt Federer.

“Ik weet niet precies wat het was, maar voor mij, als ik nu terugkijk, is dat het gevoel wat ik erbij krijg en waar het ook op neerkwam. Ik heb nog veel meer foto’s bekeken van mijn afscheid en vind ze stuk voor stuk prachtig. Ik hoop ze in mijn bezit te krijgen, want die foto’s betekenen heel veel voor me.”

