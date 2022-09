Het tennis schudde op zijn grondvesten na de aankondiging van Federer dat het tijd werd om met pensioen te gaan. Stiekem wist iedereen dat het moment steeds dichterbij kwam, maar het blijkt ingrijpend als het moment eenmaal daar is. Bij de Laver Cup werd de Zwitser op emotionele wijze uitgezwaaid.

Federer stond te huilen, Nadal hield het niet droog en Djokovic evenmin. De Serviër spoedde zich vervolgens naar Tel Aviv om onderdeel te zijn van een volgende laatste dans. Die van Yoni Erlich. De Israëliër won samen met Djokovic eerder een titel in het dubbelspel, vandaar.

Vervolgens gaat het vizier van Djokovic weer op zijn eigen loopbaan, als hij hoopt na Wimbledon 2022 nog meer Grand Slams aan zijn totaal toe te voegen. Dan moet hij in 2023 wel toestemming krijgen om af te reizen naar Australië en de Verenigde Staten, voor de Australian Open en US Open. Dat zat er nu niet in.

Misschien komt de 35-jarige Djokovic die kansen aan het einde van de rit wel tekort, maar voorlopig wil hij van geen ophouden weten. Verder hoopt hij dat Nadal (36) nog een tijdje actief blijft. “De rivaliteit die wij samen hebben, is heel speciaal. Veel vaker dan andere directe rivalen stonden wij tegenover elkaar en ik hoop dat er nog meer ontmoetingen volgen. Het is leuk voor onszelf, tennisfans en sportliefhebbers.”

Afscheid als Federer

Djokovic hoopt dat hij later op soortgelijke wijze als Federer afscheid kan nemen, als voor hem het moment aanbreekt om zijn racket op te bergen. “Ik vond het allemaal erg aangrijpend, bijzonder en emotioneel”, blikt hij terug op enkele speciale dagen in Londen. “Het was prachtig om Rogers familie en kinderen te zien. Ik werd er zelf ook emotioneel van.”

“En het heeft me aan het nadenken gezet. Hoe komt mijn eigen afscheid eruit te zien? Los van mijn familie en enkele andere belangrijke mensen in mijn leven… weet ik nu zeker dat ik ook mijn rivalen erbij wil hebben als ik stop. Het feit dat we compleet waren, maakte het veel belangrijker en groter.”

