Het leek wel alsof Nadal nóg zenuwachtiger was dan Federer, die redelijk ontspannen oogde. Hoe zwaar deze avond ook voor de Spanjaard was, werd pas duidelijk na het laatste punt. Toen de tranen vloeiden. Federer hield het niet droog en Nadal al helemaal niet.

Tijdens de eerste set verliep alles crescendo en toen de matadoren hun draai een beetje hadden gevonden, werden de games soepel binnen geslagen. Een breakpoint aan het einde van de eerste set betekende dat die gelijk werd gewonnen.

Tiafoe

Toch lukte het nooit om Tiafoe/Sock helemaal af te schudden en dat zou kostbaar blijken, al was deze avond groter dan welke setstand dan ook. De Amerikanen trokken aan het langste eind in de tiebreak en hoewel ze met 0-3 achter kwamen in de match-tiebreak, viel ook die hun kant op.

Tiafoe vuurde enkele raketten af op de lichamen van zijn tegenstanders, waarbij vooral Nadal het moest ontgelden, om maar aan te geven hoe graag hij wilde winnen. Sock plukte een onmogelijke bal van de grond en hoewel ‘Fedal’ een matchpoint had, ging ook de beslisser verloren.

Tranen

Niemand die erom maalde, want deze avond was vooral bedoeld om nog één laatste keer de carrière van Federer te vieren. Tijdens het echte afscheid hield vrijwel niemand het droog. Federer voorop, op korte afstand gevolgd door Nadal die het onwijs moeilijk leek te hebben met het afscheid van zijn vriend en rivaal.

Voor Federer zelf was het ook niet makkelijk, zo bleek wel tijdens het afscheidsinterview. Hij barstte meerdere keren in tranen uit, vooral toen vrouw Mirka en zijn kinderen ter sprake kwamen.

De Laver Cup gaat zaterdag, zonder Federer, verder met een stand van 2-2 tussen Team Europa en Team Wereld.

