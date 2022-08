Medvedev speelt het hele seizoen al mee op het allerhoogste niveau, maar ondanks zijn eerste plek op de wereldranglijst lukte het de Rus dit jaar nog niet om een toernooi op zijn naam te schrijven.

Finales

In de finale van de Australian Open was Rafael Nadal te sterk voor Medvedev. In de finale in Rosmalen stuitte de Rus op een ontketende Tim van Rijthoven, maar nu in Mexico is het dus wel raak. Cameron Norrie was zijn tegenstander en in de eerste set ging het gelijk op. Uiteindelijk was het Medvedev die de zwaarbevochten eerste set met 7-5 wist te winnen. De tweede set ging een stuk sneller voorbij en Norrie wist geen game binnen te slepen, 6-0 voor Medvedev.

Medvedev was tevreden met zijn overwinning: "Het was heel intens. Je weet dat je tegen hem voor elk punt moet vechten. Ik ben blij dat ik een hoog niveau heb gehaald en goeie punten kon laten zien in zo'n belangrijke wedstrijd."

US Open

Daniil Medvedev begint later deze maand ook aan de US Open. Russen en Belarussen mogen op de Amerikaanse Grand Slam wel spelen. Hier kan Medvedev dus proberen zijn eerste grandslamtitel van het jaar te halen.

WAAR KIJK JE?

